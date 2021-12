Chi sono i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e il suo ex-marito Brad Pitt condividono ben sei figli: Chivan Maddox, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Pax Thien, Knox e Vivienne, tre dei quali sono stati adottati mentre gli altri sono figli biologici della coppia: tutti i figli di Brangelina appaiono spesso al fianco della madre, negli ultimi anni, durante le premiere delle sue pellicole.

Il 10 marzo 2002 la Jolie ha adottato il suo primo figlio, Chivan Maddox, nato il 5 agosto 2001 a Rath Vibol, in Cambogia. Angelina decise di adottarlo dopo aver visitato due volte la Cambogia, durante le riprese di Lara Croft: Tomb Raider ed in occasione di un viaggio per l'UNHCR.

L'attrice, in seguito, ha adottato Zahara Marley una bambina di sei mesi, originaria dell'Etiopia, nata l'8 gennaio 2005. Zahara viveva presso il Wide Horizons for Children, un orfanotrofio di Addis Abeba, e non appena arrivò negli Stati Uniti fu ricoverata in ospedale per disidratazione e malnutrizione.

Il 27 maggio 2006, dopo essersi sposata con Brad, Angelina ha dato alla luce Shiloh Nouvel: la sua prima figlia naturale nata a Swakopmund, in Namibia. L'adolescente, come rivelato dalla madre poche settimane fa, sembra essere interessata al mondo della moda. Il 15 marzo 2007 la coppia ha adottato Pax Thien, un bambino di tre anni del Vietnam, nato il 29 novembre 2003 ed in seguito Angelina Jolie, il 12 luglio 2008, ha partorito i suoi due gemelli, Knox e Vivienne, avuti da Brad Pitt, presso l'ospedale pediatrico Lenval di Nizza, in Francia.