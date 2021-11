Angelina Jolie sta aiutando la figlia Shiloh a diventare una modella

Shiloh Jolie-Pitt, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, sembra essere pronta a fare il suo debutto nel mondo della moda: la bambina di 15 anni è recentemente apparsa sul tappeto rosso assieme alla madre durante il tour promozionale di Eternals e, secondo quanto riferito, queste apparizioni stanno attirando l'interesse di molte case di moda.

Shiloh, apparentemente, "ha ricevuto un paio di offerte" e madre e figlia stanno seriamente valutando questa possibilità, secondo un insider di Life & Style. Angelina ha iniziato la sua carriera professionale a 16 anni quindi sa bene che cosa bisogna fare per intraprendere una carriera in quell'ambiente in modo sicuro durante la propria adolescenza.

Eternals: Angelina Jolie sul red carpet di Roma 2021 con le figlie Zahara e Shiloh

La star di Maleficent, secondo quanto dichiarato da una fonte anonima, vuole assicurarsi che questa sia la decisione di sua figlia e vuole che lei sappia che "la guiderà nel miglior modo possibile" se questa è la direzione in cui Shiloh ha deciso di proseguire il suo percorso.

La figlia di Angelina Jolie seguirebbe le orme di molti figli di attori famosi che camminano sulle passerelle, tra cui Kaia Gerber, Leni Klum e Lily-Rose Depp, se dovesse decidere che l'industria della moda è il suo futuro. Brad Pitt avrebbe avere qualche preoccupazione nei confronti di sua figlia e del mondo della moda, secondo quanto riferito da In Touch, perché "non vuole che cresca troppo in fretta, anche se si fida dell'istinto della sua ex moglie".