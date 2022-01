Chi è il fidanzato di Tina Cipollari, Alfredo

Come sappiamo ormai da qualche mese, Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, Alfredo: ad annunciarlo è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne durante una recente intervista pubblicata dal settimanale Vero. In precedenza Tina è stata sposata con il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, con il quale ha avuto tre figli.

Il nuovo compagno dell'opinionista televisiva italiana non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e ha sempre vissuto la sua vita lontano dai riflettori, come ha dichiarato la stessa Cipollari: "Ci frequentiamo, ma lui non fa parte del mondo della televisione o del cinema, non voglio esporlo, né correre troppo."

Il celebre personaggio televisivo italiano ha rivelato che la sua relazione con Alfredo è piuttosto speciale: "Dice che lo faccio ridere anche quando è di cattivo umore. Mi apprezza per quella che sono. Abbiamo un rapporto autentico, basato sulla sincerità."

Tina Cipollari ha recentemente deciso di affrontare con più cautela le proprie relazioni, dopo il fallimento della sua ultima storia avuta con Vincenzo, un ristoratore di Firenze: "Non ho più vent'anni e nemmeno trenta, alla mia età ci vado molto piano, infatti i miei figli l'hanno visto, ma non l'hanno ancora veramente conosciuto. Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all'altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po' sfortunata in amore, perché le mie storie fino a ora non sono durate."