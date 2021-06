Uomini e Donne, Tina Cipollari lascerà il programma?

Anche quest'anno girano voci sull'abbandono di Tina Cipollari, ma l'opinionista dovrebbe rimanere a Uomini e Donne anche per la prossima stagione.

Tina Cipollari dovrebbe rimanere a Uomini e Donne anche nella prossima stagione: anche quest'anno si sono rincorse le voci di un possibile addio dell'opinionista al programma di Maria De Filippi ed anche quest'anno sembra si tratti di voci infondate.

Da qualche anno a questa parte, ogni volta che termina la stagione di Uomini e Donne iniziano a rincorrersi voci di un possibile addio di Tina Cipollari al dating show di Maria De Filippi, voci che poi si rivelano puntualmente false. Anche quest'anno i rumors sono iniziati, questa volta ad alimentarli è stato il saluto dell'opinionista alla fine dell'ultima puntata, quella dello scorso 28 maggio. Tina, a differenza degli altri anni, si è riservata qualche minuto in più per gli ultimi saluti. La Cipollari infatti, oltre a ringraziare Maria De Filippi, ha voluto salutare anche la produzione, la redazione e gli autori del programma.

Subito dopo i saluti finali gli utenti dei social hanno dato per certo il suo addio a Uomini e Donne: la Cipollari ci aveva messo troppa enfasi quest'anno, un saluto molto più lungo ed articolato rispetto a quello di Gianni Sperti, l'altro opinionista del dating show. Ma anche quest'anno sembra che le voci siano infondate, come si legge su Dagospia Tina Cipollari si ripresenterà dopo l'estate per occupare la sua storica poltrona.