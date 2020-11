Uomini e Donne, Tina Cipollari in quarantena

Tina Cipollari è in quarantena dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19: l'opinionista parteciperà a Uomini e Donne collegandosi via Skype.

Gli spettatori di Uomini e Donne per qualche puntata dovranno fare a meno della vulcanica opinionista, Tina Cipollari infatti sarà costretta a disertare gli studi del dating show a causa della quarantena che le è stata imposta. La Cipollari nei giorni scorsi è stata a contatto con una persona positiva al Coronavirus e, come impone il protocollo, deve stare in isolamento per almeno due settimane. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News l'ex moglie di Kikò Nalli nella puntata registrata negli studi di Roma domenica 1 novembre 2020 Tina si è collegata solo via Skype.

Tina anche se in quarantena fiduciaria non rinuncia quindi a battibeccare con Gemma Galgani anche se per lei non essere agli studi del Centro Titanus Elios significa dover rinunciare alla tipica gestualità che caratterizza i suoi interventi contro la rivale torinese. Maria De Filippi non ha specificato per quanto tempo Tina non sarà presente in studio.

L'opinionista ha fatto sapere che in questo periodo non potrà vedere neanche Vincenzo, il ristoratore di Firenze con cui si accompagna negli ultimi mesi. In precedenza la Cipollari è stata legata a Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, il parrucchiere conosciuto proprio a Uomini e donne. I due sono stati sposati dal 2005 al 2018 ed hanno tre figli.