Tina Cipollari pronta al debutto come conduttrice: ecco dove potremmo vederla

Nella prossima stagione televisiva, potremmo vedere Tina Cipollari tra le nuove conduttrici di La 5. Secondo una fonte riportata da Dagospia, l'opinionista di Uomini e donne sembrerebbe pronta a intraprendere questa importante sfida. L'idea è quella di darle uno show tutto suo, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati rivelati.

Il futuro di Tina Cipollari

Nella sua carriera televisiva, Tina Cipollari ha assunto il ruolo di presentatrice una sola volta, quando durante la stagione 2005/2006 alcune reti televisive locali l'hanno scelta per guidare il programma VipMania, affiancata da Fabrizio Rocca, il creatore del format. Secondo le informazioni divulgate da Dagospia, sembra che l'opinionista sia pronta a ricoprire per la seconda volta il ruolo di conduttrice. Il sito riporta: "Altro che cacciata da "Uomini e Donne": oltre ad essere stata riconfermata, la storica opinionista Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5"

Il suo futuro a Uomini e donne

Durante questa estate, sono state numerose le discussioni sul destino imminente di Tina Cipollari. Molti avevano avanzato l'ipotesi che potesse lasciare Uomini e Donne, poiché il suo stile, caratterizzato da un'attenzione al trash, potrebbe non essere ben accolto da Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, a mettere in chiaro la sua posizione all'interno del programma è stata la stessa Tina. In un post condiviso sui social la Cipollari scrisse: "Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto 'Tina troppo trash', 'Pier Silvio caccia Tina', 'Tina fuori da Uomini e Donne', 'Mediaset decide di dare un taglio all'opinionista di Maria De Filippi'. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest'anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto".