Chi è la fidanzata di Salvatore Esposito di Gomorra, Paola Rossi

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, il noto attore che interpreta il ruolo di Genny Savastano nella serie cult Gomorra. La ragazza, laureata in Giurisprudenza, è una screenwriter e Directors agent e i due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna.

La Rossi si trovava in Spagna per l'Erasmus mentre Esposito si stava godendo qualche giorno di vacanza: tra i due è immediatamente scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, come rivelato da Salvatore a Vanity Fair: "Fu amore a prima vista. L'ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell'aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì".

Paola, secondo le informazioni disponibili sul web, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e successivamente si è specializzata seguendo un master in Entertainment Law: adesso la ragazza lavora come screenwriter & directors agent per una delle più importanti e note agenzie di rappresentanza per attrici e attori.

Salvatore Esposito e Paola Rossi, dopo tanti anni passati assieme,stanno iniziando a pensare al futuro. "Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere", ha rivelato l'attore a Vanity Fair.