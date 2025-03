Il festival cinema Africano, d'Asia e Sudamerica al via oggi con l'anteprima de La Cocina

Ai nastri di partenza la 34ª edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina - FESCAAAL. A inaugurare la manifestazione cinematografica che anticipa le nuove tendenze delle cinematografie in sviluppo sarà La Cocina di Alfonso Ruizpalacios, presentato oggi al Cinema Godard della Fondazione Prada alla presenza del regista.

Interpretato da Rooney Mara e dal talento messicano Raúl Briones, La cocina è ispirato all'opera teatrale The Kitchen di Arnold Wesker. Ambientato nella frenetica cucina di un ristorante di Manhattan in cui è impiegato personale multietnico proveniente da ogni angolo del mondo, il film si apre quando un responsabile si rende conto di un ammanco di soldi alla cassa. Da qui prende il via un'indagine che coinvolge l'intero staff e che vede principale sospettato Pedro, sognatore e testa calda. Follemente innamorato di Julia, una cameriera americana, verrà sconvolto da un confronto con la donna che lo spingerà a gesti estremi proprio nel momento più caotico e delirante della giornata: l'ora di punta in uno dei ristoranti più affollati del centro di New York. La Cocina uscirà in sala prossimamente distribuito da Teodora Film.

Un festival multietnico

10 giorni di proiezioni aspettano il pubblico milanese. 44 film di cui 25 prime italiane e 1 prima mondiale, tavole rotonde, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti che si terranno nelle seguenti location: Cinema Godard di Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino, Auditorium San Fedele, Festival Center. 9 giorni di proiezioni online grazie alla partnership con MYmovies.

Sette le sezioni in cui è diviso il programm: Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo (Fiction e Documentari), Concorso Cortometraggi Africani, Concorso Extr'A riservato a film italiani che si confrontano con altre culture; Sezione Flash con anteprime e film evento; Sezione "E tutti ridono..." riservata alle migliori commedie dai tre continenti, Sezione Fuoriconcorso e Omaggio a Alonso Ruizpalacios in collaborazione con Fondazione Prada.

Programma e informazioni su fescaaal.org.