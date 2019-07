Festa di Cinema del Reale 2019: Helen Mirren al festival del documentario!

Una grande festa per celebrare il documentario attraverso le narrazioni più interessanti degli autori contemporanei e dei grandi nomi del cinema con un'attenzione particolare alle donne, pioniere del documentario e della fotografia contemporanea: è La Festa di Cinema del Reale, l'appuntamento con il cinema documentario d'autore che torna per la sedicesima edizione dal 16 al 20 luglio, quest'anno per la prima volta a Corigliano d'Otranto (Salento, Lecce), e il 27 nel bosco giardino di Tiggiano per celebrare Letizia Battaglia, Cecilia Mangini, Agnes Varda, Mariangela Gualtieri, Marcella Pedone, Leah Singer, e che vedrà la partecipazione di due ospiti d'eccezione: i Premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford.

Dopo le tappe a Galatone, Specchia e Andrano, il festival diretto da Paolo Pisanelli approda in un nuovo borgo, di straordinaria bellezza, al centro della Grecia salentina - Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano - caratterizzato dalla presenza del Castello de' Monti, un gioiello tra le piazzeforti di epoca rinascimentale in Puglia che con il progetto Castello Volante è già sede di un fitto calendario di eventi culturali. Sarà proprio il Castello Volante il fulcro della manifestazione, che accoglierà tra il fossato e le terrazze una comunità di autori, registi e protagonisti della cultura italiana e internazionale per sei giorni di proiezioni, mostre, performance e laboratori dedicati al cinema più spericolato, curioso e inventivo. Un'occasione unica che apre una finestra sulle arti audiovisive e performative per offrire momenti di vicinanza e scambi creativi tra gli artisti invitati e il pubblico, in un clima di grande informalità.

Agnès Varda, regista del documentario Les Plages d'Agnès

I temi attorno cui si sviluppa la nuova edizione del festival sono luci - paesaggi - bugie: le tre parole chiave de La Festa di Cinema del Reale che quest'anno rende omaggio alla carriera di Letizia Battaglia, ospite d'onore della manifestazione. Ad aprire la Festa, martedì 16 luglio al Castello Volante è la mostra dedicata alla grande fotografa, seguita dalla proiezione del documentario di Kim Longinotto Shooting the Mafia, che la vede protagonista: un omaggio alla donna riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea, non solo per i suoi scatti saldamente presenti nell'immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico di tutta la sua produzione. Festa per Letizia include anche la performance Contre Jour di Lee Ranaldo e Leah Singer, frutto di una residenza degli artisti al Castello Volante, realizzata in collaborazione con SEI - Sud Est Indipendente.

Grande spazio sarà dato anche quest'anno al cinema internazionale, grazie alle collaborazioni con Golden Tree International Documentary Film Festival, e Wanted Cinema, per uno sguardo sulla produzione contemporanea del mondo.Raccontano l'Oriente e la Cina di oggi, seconda superpotenza mondiale, i film selezionati da Golden Tree: A purpose built school di Jia Ding e Hermits di He Shiping Fu Peng & Zhou Chengyu, che si completano con la mostra sul paesaggio allestita all'interno della Cavallerizza del Castello Volante.

Sul fronte francese, in partnership con Wanted, è in programma la proiezione di John McEnroe - L'impero della perfezione, un ritratto sotto forma di saggio documentaristico del mitico e controverso campione di tennis, McEnroe, per la regia di Julien Faraut. Per le visioni dal mondo, è in programma una selezione di film dell'artista Leah Singer, tratti dall'archivio UbuWeb, attualmente in mostra in un evento collaterale della Biennale di Venezia 2019.

Accanto ai film internazionali saranno presentati alcuni tra i migliori film di produzione italiana con il sostegno di Istituto Luce e la collaborazione con Asolo Art Film Festival, partner culturali de La Festa di Cinema del Reale: Vivere che rischio, di Michele Mellara e Alessandro Rossi (premio Biografilm-Storie Italiane 2019), Selfie di Agostino Ferrente, Radici di Marina Piperno e Luigi Faccini, La botta grossa di Sandro Baldoni, Umile Italia di Pietro Marcello e Sara Fgaier, Normal di Adele Tulli, e Kemp di Edoardo Gabbriellini, (menzione speciale "Cinema del reale" al festival di Asolo). Tra le nuove leve del cinema italiano, Archipelago di Giulio Squillacciotti e Camilla Insom, e My home in Lybia di Martina Melilli.

Cannes 2018: Agnès Varda sul red carpet di Blackkklansman

Per la sezione dedicata ai grandi autori, un'attenzione particolare è rivolta all'omaggio a due maestri del genere: Agnès Varda, la fotografa e regista recente scomparsa, e Luigi di Gianni documentarista d'ispirazione antropologica, autore di importanti docufilm dedicati ai rapporti tra magia e religione nel Sud Italia.

Molti anche gli approfondimenti degli archivi, grazie alle collaborazioni attivate con Home Movies, Cineteca di Bologna, Aamod, Documentario.it e Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che conserva una preziosa collezione di titoli realizzati da Marcella Pedone, l'intraprendente fotografa e film-maker, a cui La Festa di Cinema del Reale dedica una mostra/laboratorio nell'anno del suo centenario.

Come ogni anno il festival ospita Poetiche/Pratiche, il ciclo di "lezioni-colazioni" mattutine con interventi dai "minuti contati" (dai 15 ai 20 minuti) dei grandi protagonisti del documentario ospiti del festival. Ad arricchire ulteriormente la già densa programmazione di film, si aggiungono i workshop gratuiti sul cinema e la sezione Sguardi e Visioni, dedicata alle esperienze extra cinematografiche e ai linguaggi performativi, che rende La Festa di Cinema del Reale davvero unica nel panorama italiano grazie al suo approccio laboratoriale. Da non perdere Visioni del Sud, la mostra sui paesaggi del sud Italia, che resterà aperta fino a ottobre segnando l'inizio delle attività del Castello Volante come centro espositivo e polo di attrazione della Regione Puglia.

La prima parte della Festa di Cinema del Reale si chiude sabato 20 luglio con il consueto e attesissimo party in collaborazione con Fuck Normality Festival, che animerà il Castello tra le terrazze e il fossato, da notte fonda sino alle prime luci dell'alba. La 'festa mobile' fa tappa anche a Tiggiano, nel bosco-giardino di Palazzo Baronale Serafini-Saul per una Notte bianca all'insegna di cinema e musica.

Questo il fil-rouge che lega la programmazione cinematografica della serata: film musicati dal vivo e documentari dedicati alla musica contemporanea saranno presentati da Paolo Pisanelli, nel magnifico giardino del palazzo saremo in presenza di una coppia veramente straordinaria: l'attrice Helen Mirren e il regista Taylor Hackford, entrambi insigniti del Premio Oscar e abitanti nel Comune di Tiggiano.