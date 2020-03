Festa della Donna 2020: ecco la programmazione speciale di Rakuten TV

In occasione della Festa della Donna 2020, la giornata internazionale dei diritti della donna, Rakuten TV dedica una programmazione speciale e una sezione della piattaforma ai migliori film diretti o interpretati dal gentil sesso. Un pieno di emozioni per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne in tutto il mondo.

Donne forti e deboli, dure e dolci, amichevoli e distanti, pigre o attive, romantiche o realiste...donne di tutti i generi come il Premio Oscar Kathryn Bigelow regista di Zero Dark Thirty. Film imperdibile vincitore di un Academy Award nel 2013 che racconta la storia di Maya, giovane ufficiale della CIA, interpretata da Jessica Chastain. Con Lady Bird vincitore di 2 Golden Globes come Miglior Film e Miglior Attrice e candidato a numerosi premi, la regista Greta Gerwig al suo esordio, firma un'opera generazionale capace di comunicare al di là di ogni barriera culturale. Ne La forma dell'acqua - The Shape of Water, vincitore di 4 Premi Oscar®, Sally Hawkins è Elisa, giovane donna muta dotata di una grande sensibilità che si innamora di una strana creatura rinchiusa nel laboratorio segreto in cui lavora. Il film ha vinto la Mostra Internazionale d'arte cinematográfica di Venezia nel 2017 e numerosi altri premi ottenendo al Box Office quasi 9 milioni di Euro.

Da Lady Bird a Lezioni di piano: 15 film e registe da Oscar

Carol: Cate Blanchett e Rooney Mara in una scena del film

Suffragette, dramma che ripercorre la storia delle militanti del primo movimento femminista, è un film tutto al femminile diretto da Sarah Gavron e interpretato da Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter e dal Premio Oscar Meryl Streep. La straordinaria Cate Blanchett è Carol nel melodramma che mette in scena con passione l'amore tra due donne. Sulla scia degli amori diversi che travalicano le convenzioni sociali, ecco Disobedience, pellicola ambientata nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporánea che mette in scena la storia dell'emancipata e anticonformista Ronit, interpretata dal Premio Oscar Rachel Weisz.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: una scena del film con Jennifer Lopez

L'omaggio continua con titoli come Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, storia vera di un gruppo di lap dancer diventate rapinatrici. Copia originale con la regia di Marielle Heller, racconta la vera storia della talentuosa biografa americana Lee Israel, interpretata da Melissa McCarthy, Arrival, con Amy Adams nei panni di Louise Banks, linguista di fama mondiale reclutata dall'esercito degli Stati Uniti per mettersi in contatto con gli alieni. Il Premio Oscar Sofia Coppola ha scritto e diretto Somewhere, vincendo il Leone D'Oro a Venezia nel 2010, storia di un impegnato attore di Hollywood che ri-esamina la sua vita dopo la visita a sorpresa della figlia di undici anni. Wonder Woman diretto nel 2017 da Patty Jenkins è basato sull'omonima supereroina dei fumetti DC Comics interpretata da Gal Gadot. Il diritto di contare è una parábola sull'emancipazione femminile. E ancora Malala, film documentario su una delle donne più celebri del nostro tempo: l'attivista pakistana Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace.