Festa del Cinema di Roma 2022: presentato il restauro de L’Anatra all’Arancia

Il restauro de L'Anatra all'Arancia è stato presentato da Infinity+, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma, per commemorare il grande Ugo Tognazzi.

Tratto dall'opera di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, L'Anatra all'Arancia è un cult della commedia italiana che è stato presentato in versione restaurata presso la Festa del Cinema di Roma 2022, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi.

Infinity+ ha celebrato i 100 anni dalla nascita di Tognazzi, presentando la versione restaurata del film in anteprima alla Festa del Cinema. La proiezione speciale del restauro è stata presentata da Ricky Tognazzi e da Emanuele Salce, che hanno ricordato il forte legame professionale e di amicizia tra i padri - Ugo Tognazzi e Luciano Salce - e hanno inoltre ribadito l'importanza del restauro delle pellicole per riavvicinare il pubblico, in particolare quello dei più giovani, al Cinema.

La pellicola è l'ultimo progetto di restauro di Infinity+, che rinnova ulteriormente il suo impegno a valorizzare il grande cinema italiano e a renderlo accessibile ad un ampio pubblico che avrà così l'occasione di riscoprire, o scoprire per la prima volta, un film cult amato da tutte le generazioni. Tra i titoli restaurati ad oggi da Infinity+ si trovano Borotalco di Carlo Verdone, Mediterraneo di Gabriele Salvatores, L'Allenatore nel Pallone di Sergio Martino, I Laureati di Leonardo Pieraccioni, 7 Chili in 7 Giorni di Luca Verdone, Tutta Colpa del Paradiso di Francesco Nuti - tutti disponibili in versione restaurata su Infinity+.

Il film è stato restaurato in HD in occasione dei 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi ed è disponibile su Infinity+, il channel di Mediaset Infinity, dal 19 ottobre. La sinossi de L'anatra all'arancia recita: "Livio e Lisa Stefani sono sposati da dieci anni e portano avanti il proprio matrimonio tra vari tradimenti. Il loro equilibrio viene compromesso dall'arrivo dell'affascinante Jean-Claude con il quale Lisa intende fuggire in Francia. Per impedire che Lisa lo abbandoni, Livio adotta una strategia sottile, evitando assolutamente di ricorrere a scenate di gelosia e invita dunque la moglie a trascorrere un ultimo fine settimana insieme nella loro villa al mare. Livio invita anche lo stesso Jean-Claude, fingendo di volerne diventare amico, e la sua segretaria e amante Patty. Nell'incontro a quattro, la gelosia cresce tra i due consorti."