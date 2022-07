Ferrari: nel cast del film di Michael Mann anche Patrick Dempsey, Sarah Gadon e Jack O'Connell

Ferrari, il nuovo film di Michael Mann, avrà tra i suoi interpreti anche Patrick Dempsey, Jack O'Connell e Sarah Gadon.

Le riprese del progetto, da tempo in fase di sviluppo, inizieranno lunedì in Italia.

Il film Ferrari diretto da Michael Mann sarà ambientato nell'estate del 1957. Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, è in crisi e la sua azienda, creata insieme alla moglie Laura (Shailene Woodley) dieci anni prima, rischia la bancarotta. Il loro tempestuoso matrimonio deve fare i conti con la perdita di un figlio ed Enzo decide di provare a intraprendere la storica Mille Miglia, la gara automobilistica italiana itinerante.

Patrick Dempsey avrà la parte di Piero Taruffi, Jack O'Connell sarà Peter Collins, e Sarah Gadon sarà Linda Christian.

Nel cast ci saranno anche Penelope Cruz e Gabriel Leone.

Michael Mann sarà il regista del progetto che ha scritto in collaborazione con Troy Kennedy Martin ispirandosi al libro Enzo Ferrari - The Man and the Machine di Brock Yates.