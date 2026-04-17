FernGully: il film animato avrà un adattamento live action

Amazon MGM Studios ha annunciato il nuovo progetto in fase di sviluppo, svelando chi si occuperà dello script e della regia.

Il film animato FernGully, arrivato nelle sale nel 1992, sembra avrà un adattamento live action prodotto da Amazon MGM Studios.

A occuparsi del progetto sarà la regista Marielle Heller, che firmerà anche la sceneggiatura dell'adattamento.

Cosa raccontava FernGully

La versione originale di Ferngully le avventure di Zak e Crysta aveva tra le star coinvolte a dare voce ai protagonisti Robin Williams, Tim Curry, Christian Slater e Samantha Mathis.

Il lungometraggio era tratto dal libro di Diana Young e affrontava tematiche importanti come progresso ed ecologia.

La storia si svolge in una foresta pluviale vicino a Mount Warning, in Australia. In passato l'area era stata attaccata da Hexxus, uno spirito malvagio, che aveva rischiato di avvelenare la natura, inquinando e corrompendo ogni cosa. Gli umani sono quindi fuggiti dalla foresta, ma Hexxus è stato sconfitto dalle fate, sigillandolo in un baobab.

Nel presente la giovane Crysta scopre una parte della foresta che non conosce, vedendo degli umani. Successivamente la protagonista si ritroverà a salvare un giovane chiamato Zak, rimpicciolendolo e portandolo a FernGully, mentre gli umani liberano senza saperlo Hexxus.

Il film poteva contare anche sulle canzoni interpretate da Elton John, Raffi, Sheena Easton, Curry, Williams, e Johnny Clegg.

I progetti della regista

Marielle Heller, nei prossimi mesi, dirigerà nuovamente Tom Hanks nel film The Comebacker. Al centro della trama ci sarà un allenatore di baseball la cui vita cambierà drasticamente dopo un incidente.

Le riprese inizieranno a ottobre e l'adattamento live action di FernGully dovrebbe quindi essere il progetto successivo della filmmaker, che ha recentemente portato sul grande schermo Nightbitch con star Amy Adams (di cui potete leggere la nostra recensione).

Gli spettatori dovranno attendere probabilmente attendere a lungo prima di scoprire chi interpreterà i due giovani protagonisti.