Fermati, o mamma spara: come Arnold Schwarzenegger ha convinto Stallone a fare il suo peggior film

A quanto pare, sarebbe stato Arnold Schwarzenegger a convincere con l'inganno Sylvester Stallone a fare il suo peggior film, Fermati, o mamma spara. L'action comedy è stato un flop cocente al box office e lo stesso Stallone lo considera il peggior film della sua carriera, ma a quanto pare la colpa non sarebbe tutta sua.

Fermati, o mamma spara non è ricordato come una pietra miliare della storia del cinema. Lo stesso Stallone lo ha definito "uno dei peggiori film dell'intero sistema solare, incluse le produzioni aliene che non abbiamo mai visto". Il film era un buddy-cop movie in cui a Stallone si affiancava la vivace Estelle Getty nei panni della mamma. Sia Stallone che Arnold Schwarzenegger hanno ammesso che Schwarzy sarebbe direttamente responsabile della scelta infausta.

A quanto pare il ruolo era stato offerto in un primo tempo ad Arnold Schwarzenegger, ma dopo aver letto la sceneggiatura lui aveva subito capito che il progetto non era degno di nota. Così Schwarzy, pensando al rivale Stallone, ha lasciato trapelare sui media la notizia secondo cui era interessato al ruolo. Quando questo è stato offerto a Sylvester Stallone, con l'idea in testa di battere Schwarzenegger, lui ha accettato. Schwarzenegger è stato piuttosto soddisfatto di aver ingannato l'amico, e come previsto Fermati, o mamma spara si è rivelato un flop colossale.

La rivalità tra i due colleghi, naturalmente, è andata avanti per un bel po' di anni con attacchi reciproci via stampa, ma alla fine l'amicizia ha avuto la meglio e i due divi si sono riuniti sul set dr I mercenari - The Expendables. Da lì sono diventati inseparabili.