Ferine, il corto horror di Andrea Corsini oggi alla Milano Movie Week

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, Ferine, cortometraggio scritto e diretto da Andrea Corsini, avrà la sua anteprima alla Milano Movie Week oggi.

Ferine: Anna Della Rosa in una scena del corto

Unico horror tra i corti italiani della selezione Sic@Sic della Settimana della critica, Ferine racconta di una donna selvaggia, interpretata da Anna Della Rosa. Applaudito al Lido, il corto comincia ora il suo circuito di proiezioni a partire dalla Milano Movie Week.

Oggi, lunedì 16 settembre, alle ore 21.30 al Cinema Beltrade (Via Oxilia 10, Milano), MFN - Milano Film Network presenta l'anteprima milanese di Ferine e di Frase d'arme di Federico Di Corato, presentato all'ultimo Locarno Film Festival.

"La partecipazione a Venezia - dice il regista Andrea Corsini - è stata emozionante. Un traguardo per nulla scontato e di grande soddisfazione, specie per un corto di genere horror. Sono particolarmente grato soprattutto per i numerosi attestati di stima da parte di spettatori e colleghi. Ora però si comincia un nuovo percorso per permettere al film di essere distribuito e arrivare al pubblico. Contemporaneamente stiamo lavorando per trasformare questa storia in un lungometraggio."