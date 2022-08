Fedez e il video sul dirupo con Chiara Ferragni: "Non sono pentito, eravamo con una guida"

Fedez replica alle polemiche per il video sul dirupo in Spagna e parla della sua vita dopo il tumore.

Fedez ha replicato alle polemiche per il video sul dirupo girato insieme alla moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha raccontato che la scalata è stata fatta in totale sicurezza, poi ha risposto ad alcune domande su come prosegue la sua vita dopo il tumore.

Il video girato da Fedez e Chiara Ferragni su un dirupo ad Ibiza, e pubblicato dal rapper sul suo profilo di Instagram, era stato criticato perchè il giorno precedente Andrea Mazzetto era morto durante un'escursione allo sperone Altar Knotto. Il 30enne di Rovigo era precipitato cercando di recuperare il cellulare della fidanzata.

Fedez nelle ultime ore, attraverso il classico box di domande, rispondendo a chi gli chiedeva se si fosse pentito del gesto ha affermato: "Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, non vedo dove sia il problema francamente".

Il video era stato criticato anche da Marina Di Guardo, madre di Chiara, che sentendo la figlia dire: "Se lo vede mia madre", ha replicato "L'ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio... senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato".

Fedez ha parlato anche del tumore al pancreas che lo ha colpito lo scorso marzo: "Devo controllare la glicemia e stare attento all'alimentazione diciamo non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol, ma non sono diventato diabetico per fortuna ". Poi ha aggiunto un particolare intimo della sua vita quotidiana: "Come dirla in francese, mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino ogni volta che vado al cesso è una festa".