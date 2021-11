Fedez verso le elezioni 2023: il rapper registra un dominio web

Fedez, questa mattina, 10 novembre 2021, ha registrato sul web un dominio che fa pensare che il rapper sia pronto a scendere in politica per le elezioni 2023: se la legislatura dovesse arrivare al suo completamento le suddette elezioni si terranno precisamente tra un anno e mezzo.

Fedez piange sul palco del Festival di Sanremo 2021

Il cantante italiano, marito di Chiara Ferragni, ha registrato il dominio, anche se al momento risulta inattivo, che sembra non lasciare spazio per nessun tipo di fraintendimento: si chiama infatti fedezelezioni2023.it.

Il dominio in questione è stato acquistato dalla ZDF, una società di proprietà della star italiana. A confermarlo è l'azienda stessa: "Dalla società mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna", ha spiegato ad Adnkronos il responsabile dell'area informatica.

In ogni caso, almeno dallo scoppio della pandemia, Fedez e la moglie si sono esposti sempre di più per quanto concerne la situazione sociale e politica del paese: dalla raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva al San Raffaele fino alle recenti critiche sollevate nei confronti della Lega e dell'affossamento del DDL Zan. In un'intervista di qualche settimana fa Matteo Salvini, a questo proposito, ha dichiarato: "Fedez? Preferisco Orietta Berti."