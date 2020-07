Fedez si traveste da Chiara Ferragni: tre outfit per la sfilata in un video virale

Fedez si è messo letteralmente nei panni di Chiara Ferragni prima della sfilata di Dior, in sottofondo la moglie se la ride mente lo riprende per il video che diventa subito virale sui social.

Fedez si è messo nei panni di Chiara Ferragni in un video che è diventato subito virale su internet. Il rapper prima dello show di Dior - che si è tenuto ieri a in piazza Duomo a Lecce - ha provato tre outfit diversi, tutti documentati e pubblicati dalla moglie sul suo account di Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni sono nel Salento per due eventi, l'influencer è stata invitata alla sfilata di Dior che si è svolto ieri in Piazza Duomo a Lecce, nel cuore della città Salentina. Fedez parteciperà a Battiti Live Radionorba 2020. I Ferragenz dopo essersi goduti le bellezze del posto si sono lasciati andare ad un video che ha divertito i loro follower.

Fedez prima della sfilata di Dior ha provato tre outfit di Chiara Ferragni ed il risultato è stato esilarante. Nel primo Fedez indossa una gonna verde e una giacca rossa sbottonata, abbinata ad una borsa dello stesso colore. Il rapper ha poi indossato un vestito corto nero ed un cappello dello stesso colore, un look quasi alla Village People, peccato che vestitino e cappello non fossero in pelle. Nella terza sfilata vediamo il rapper indossare un più sobrio vestito a quadri, corto e senza spalline, con una parrucca bionda in stile Chiara Ferragni, impreziosita da una veletta nera. Alla vera sfilata di Dior, Fedez ha scelto un semplice jeans con maglietta bianca, mentre la Ferragni si è fatta fotografare con un abito lungo, dove il colore prevalente è il giallo.