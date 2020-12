Fedez pedinato da un investigatore privato a Milano: è giallo sulle motivazioni

Dopo essere stato pedinato da un SUV a Milano, Fedez ha chiamato la sua guardia del corpo e il 112 che ha identificato il conducente, si tratta di un investigatore privato che al momento era armato e in possesso di regolare licenza.

Erano circa le 22.30 di Giovedì 26 novembre quando Fedez, guardando dallo specchietto retrovisore, si è accorto che un SUV lo stava seguendo da circa quindici minuti. Il Corriere della Sera riporta la brutta avventura vissuta dal rapper che ha subito allertato la sua guardia del corpo e l'addetto alla sicurezza ha telefonato al 112 che ha mandato una volante sul posto. Fedez ha riferito che si trovava nei pressi di casa, nel quartiere City Life di Milano, e prima di scendere dalla macchina per rientrare nel suo appartamento voleva essere sicuro di non correre pericoli.

Quando la volante della polizia è arrivata sul posto ha fatto accostare sia Fedez che il SUV che lo pedinava, il quotidiano milanese riporta che a quel punto il rapper sarebbe sceso dalla macchina dirigendosi verso il proprietario del SUV per chiedere spiegazione e tirandogli uno schiaffo attraverso il finestrino. Subito dopo gli agenti sono riusciti a riportare la calma.

L'inseguitore di Fedez è stato identificato come un giovane di diciannove anni, aveva con sé una pistola con regolare licenza perché è un investigatore privato, il ragazzo lavora presso l'agenzia del padre, molto famosa a Milano, con sede in centro. Il proprietario del SUV ha respinto le accuse di Fedez dando due versioni: in un primo momento ha detto che stava cercando parcheggio, ma la polizia ha accertato che abita in un altro posto della città. Nella seconda versione ha detto che il rapper gli aveva fatto cenno di seguirlo.

Il Corriere della Sera scrive che la Questura "vuole vederci chiaro e hanno avviato indagini sulle molte coincidenze di questa storia". Sembra che in passato il padre del ragazzo abbia indagato su alcune società estere di Fedez. Il rapper non ha sporto denuncia.