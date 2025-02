Fedez, la lite fuori dalla discoteca prima di lasciare Sanremo: cosa c'entra la Ferragni

La partecipazione a Sanremo di Fedez si chiude con il quarto posto al Festival e il video di una lite fuori dalla discoteca Morgana della cittadina ligure. Nelle ultime ore infatti, è girato su Tik Tok un video in cui si vede Fedez urlare da lontano, portato via da un bodyguard che fatica a trattenerlo.

La lite fuori dalla discoteca

A raccontare cosa è successo, Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha ricondiviso il video nelle sue storie Instagram aggiungendo la seguente spiegazione: "Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo, ore 4.00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è un sistema innescato che oggi non si può per fermare". Non si sa di più su quanto accaduto, perché l'episodio è rimasto isolato.

La partecipazione a Domenica In

Intanto Fedez, poche ore dopo, avrebbe partecipato all'appuntamento sanremese di Domenica In. Di nuovo sul palco dell'Ariston, si è esibito con il pezzo Battito.

Fedez a Belve

Apparso molto calmo, il rapper ha spiegato che questo Festival gli sta dando una possibilità di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ha poi preferito non rispondere alla domanda di Davide Maggio, che gli ha chiesto chi fosse la "bella stronza" a cui era dedicata la cover del brano di Marco Masini. Ha inoltre annunciato un ritorno ai live, da cui manca dal 2021 a causa di vicissitudini personali; ha infine promesso un annuncio per oggi, ma i giornalisti in studio hanno ipotizzato subito si trattasse di un concerto a San Siro. In studio è calato il gelo: probabilmente l'annuncio di Fedez era stato appena bruciato.