Fedez, la madre spiega il motivo del ricovero d’urgenza: Ecco cosa è successo”

Il rapper si è sentito male in aereo mentre si recava a Gallipoli per una serata, Annamaria Berrinzaghi ha spiegato l'origine dell'improvvisa indisposizione.

Nuovo allarme per Fedez: lo stato di salute del rapper milanese continua a preoccupare i suoi fan e non solo. Ieri sera si è diffusa la voce di un malore che lo ha colto sull'aereo diretto a Gallipoli, dove era atteso per una performance. Appena atterrato a Brindisi, l'ex marito di Chiara Ferragni è stato portato d'urgenza all'ospedale della cittadina pugliese, suscitando ulteriore preoccupazione tra i suoi follower.

Le condizioni di salute di Fedez

Il rapper era atteso per una serata live, ma purtroppo il pubblico lo ha aspettato invano. Quando la notizia si è diffusa, si è subito temuto che Fedez avesse avuto una ricaduta del male che lo aveva colpito circa venti giorni fa. In quell'occasione, a causa di un'emorragia interna, era stato portato d'urgenza al Policlinico di Milano, dove aveva ricevuto cure immediate.

Lo staff del cantante, in una nota ufficiale, ha scritto: "Purtroppo durante il volo verso Gallipoli, Federico non si è sentito bene. È stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo, questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione".

Fedez a Belve

Una volta atterrato all'aeroporto di Brindisi, Fedez è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale locale, dove è stato prontamente soccorso e gli è stata diagnosticata la causa del malore. Oggi, nel corso di un'intervista a RTL 102.5, Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha spiegato che il malore del figlio è dovuto a un'intossicazione alimentare. Sembra che Fedez abbia mangiato dei funghi e, fortunatamente, è stato dimesso poche ore dopo il suo arrivo, rassicurando così i suoi fan che attendevano con ansia notizie positive.