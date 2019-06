Fedez: Jennifer Lawrence è il suo sogno erotico e lancia un sondaggio

Jennifer Lawrence è il sogno erotico ricorrente di Fedez. Questa volta, però, è stato necessario un sondaggio perchè a distanza di pochissimi metri c'erano entrambe: la donna dei sogni proibiti e la moglie Chiara Ferragni.

Il rapper non ha mai nascosto la propria "passione" per Jennifer Lawrence. Se possa essere corrisposto o no è cosa che non sapremo mai, nè cosa ne pensi Chiara Ferragni. Qualche ora fa, però, Fedez si è trovato in una situazione difficile. Al momento la famiglia dei Ferragnez si trova a Los Angeles, dove Chiara ha comprato casa qualche anno fa e dove è spesso impegnata in eventi per lavoro. Proprio ieri la fashion influencer presentava in quel di L.A. la capsule collection firmata in collaborazione con Lancôme e il maritino ha pensato di raggiungerla.

Una volta arrivato nello store, però, si è trovato tra due cartonati, quello della Lawrence e quello di sua moglie. Preso dall'indecisione, Fedez ha lanciato un sondaggio su Instagram: "Sono indeciso tra lei e lei. Che faccio?", inquadrando prima una e poi l'altra donna dei suoi sogni. Dopo 9 ore il sondaggio ha dato il responso: Jennifer Lawrence si è battuta con orgoglio ma alla fine, con il 53% delle preferenze, a vincere è stata la moglie Chiara.