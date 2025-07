Fedez chiama in diretta a La Zanzara e usa parole pesanti contro l'ecologista: 'Rompico***oni, solo retorica'"

In un intervento a sorpresa nel programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani su Radio24, Fedez si è scagliato contro un'ecologista di Ultima Generazione

Conosciamo fin troppo bene il temperamento di Fedez e siamo fin troppo abituati alle sue prese di posizione, spesso discutibili, anche in fatto di politica e società. Questa volta ha usato uno spazio concesso, a sorpresa, nell'ultima puntata della trasmissione radio de La Zanzara per scagliarsi contro un'ecologista, rappresentante di Ultima Generazione.

"Il mondo brucerebbe lo stesso": l'affondo di Fedez in radio

Tutto si è svolto nella puntata di lunedì 14 luglio dove a La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani, è stata ospite Ester Goffi, ambientalista ed ecologista, rappresentante di Ultima Generazione. Tra i tanti argomenti si è discusso anche di cambiamenti climatici. Secondo Goffi il lusso e l'ostentazione siano "alcuni dei mali del mondo", dal suo punto di vista potrebbero essere tra i responsabili indiretti dell'emergenza climatica.

Nel suo discorso e per avvalorare la sua tesi, cita diversi vip e tra questi spunta proprio Fedez, che spesso viaggia con un jet privato piuttosto che con i voli di linea, ma non manca una stoccata a Jeff Bezos, che insieme ai suoi invitati, ha portato a Venezia ben 90 jet.

"Angelica Montini prima di Fedez stava con Andrea Damante": Corona torna all'attacco con nuove rivelazioni

Il conduttore ha subito inviato un messaggio a Fedez per rispondere alle accuse e il rapper subito ha telefonato durante la trasmissione. "Signora Goffi, può spiegargli perché non dovrebbe andare sul jet privato?", ha chiesto il conduttore. "Penso che sia un mezzo di trasporto che può essere tranquillamente evitato, che abbia consumi giganteschi e che il suo impatto ambientale sia molto elevato", ha spiegato. Da qui parte l'affondo.

"A me piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri", ha esordito Fedez. Poi, una domanda diretta a Goffi: "Lei sa quanto gli aerei impattino sull'ambiente? Glielo dico io, tutta la flotta di aviazione aerea impatta il 2% sul totale delle emissioni. I privati impattano meno del 2%. Voi dovete rompere le scatole a quelli che volano coi privati semplicemente per rompere le scatole, questa è la verità". E aggiunge: "Il mondo brucerebbe ugualmente, la vostra è mera retorica". La Goffi però risponde a tono. "Grazie per la finezza, pazzesco", afferma.