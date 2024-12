Fedez sembra disorientato a Sarà Sanremo: Carlo Conti lo accompgna fuori dal palco, i fan sono preoccupati

Presente sul palco di Sarà Sanremo come gli altri big in gara al Festival, Fedez è apparso disorientato e rallentato, e i suoi fan hanno lanciato l'allarme: che fosse sotto effetto di ansiolitici?

Fedez non smette di far preoccupare i suoi fan. Ieri sera, durante Sarà Sanremo, il rapper è salito sul palco per annunciare il titolo del brano con cui parteciperà al prossimo Festival ma è apparso disorientato e "rallentato".

Fedez parla della depressione sul palco di Sanremo

Gli occhi gonfi, come nelle stories postate su Instagram già qualche ora prima, le parole, pochissime, che escono dalla sua bocca come fossero rallentate. Quello che è salito ieri sera sul palco accanto a Carlo Conti non è sembrato il solito Fedez, almeno agli occhi di tutti quegli utenti che, nel giro di pochi secondi, si sono riversati sui social per commentare, preoccupati, le condizioni del rapper.

Nonostante il conduttore abbia provato a coinvolgerlo in una conversazione, lui si è limitato ad annuire, comunicare il titolo del suo brano sanremese, Battito, e a spiegarne il significato, con poche parole. Per chi pensava che avrebbe dedicato ancora una canzone alla sua celebre ex, Fedez ha invece spiegato che: "è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata ad una donna, ma quella donna è identificata nella depressione".

Un minuto scarso di presenza sul palco, poi, congedandolo, Carlo Conti gli ha indicato di uscire da dove era entrato, a differenza degli altri ospiti della serata, che avevano lasciato il palco da un'uscita laterale.

Poi ancora qualcosa che ha allarmato i fan: il conduttore ha dato l'impressione di sostenerlo mentre l'ha accompagnato verso il backstage.

Il momento difficile di Fedez, dalla salute alla separazione da Chiara Ferragni

Non ha mai fatto mistero dei problemi di salute che sta affrontando, non soltanto fisici (un tumore al pancreas), ma anche psicologici. Dopo i suoi eccessi a Sanremo 2023, co-condotto dall'ex moglie, Fedez aveva raccontato, in alcune dirette social, di stare lottando contro ansia e depressione, anche facendo ricorso a psicofarmaci.

Ai problemi di salute si sono poi aggiunti quelli del suo matrimonio. Dopo essere andato via da casa lo scorso gennaio, in pieno "caso pandoro", che vede l'imprenditrice digitale indagata per truffa, Fedez e Chiara Ferragni si sono separati ufficialmente solo pochi giorni fa. Lei ha intrapreso una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, lui si accompagna a una donna la cui identità resta ancora misteriosa.