Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati: "Hanno collaborato per il bene dei figli"

Dopo mesi di indiscrezioni e mezze verità, ora arriva la conferma della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez: è la fine per i Ferragnez.

Dopo un anno passato tra dissing, frecciatine e molto altro ancora, la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez non esiste più. Come hanno riportato in una nota gli avvocati del rapper, è stata siglata dai giudici la separazione ufficiale. Nel corso dei prossimi si mesi poi anche il divorzio sarà formalizzato.

La fine dei Ferragnez: arriva la separazione davanti al giudice

Dal caso del pandoro-gate ne è passata di acqua sotto i ponti. Nel mezzo c'è stato il caso mediatico più discusso dell'anno, e poi litigi, amanti passeggeri, libri inchiesta e molto altro ancora. Ora, fanno sapere gli avvocati di Fedez (Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci): "nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli".

Da quel che sembra, l'accordo è arrivato così presto e nel rispetto delle richieste di entrambe le parti proprio per chiudere la questione al più presto, e per evitare di coinvolgere i bambini in un'altra "giostra" mediatica.

Prima della separazione, però, già non c'era nessun rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer è stata già avvista con un nuovo amore, si tratta di Marco Tronchetti-Provera, mentre Fedez si gode la sua vita, apparentemente da single (ma si vocifera che al suo fianco ci sia una ragazza misteriosa).

La separazione è solo l'ultimo tassello su una storia che non è ancora finita. Con il caso della truffa del pandoro ancora aperto, il 2025 sarà ancora all'insegna dei problemi per Chiara Ferragni e il suo staff.