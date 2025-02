"Angelica Montini prima di Fedez stava con Andrea Damante": Corona torna all'attacco con nuove rivelazioni

Non si ferma il gossip su Fedez. E ancora una volta Fabrizio Corona è tornato a parlare di Angelica Montini, indicata una settimana fa come storica amante del rapper. Il suo sito di notizie, Dillinger News, ha infatti svelato che nel passato sentimentale della giovane stilista milanese ci sarebbe anche un personaggio che ha spesso frequentato le colonne del gossip.

L'ultimo gossip di Fabrizio Corona

Mentre si avvicina Sanremo, sul sito Dillinger News è stata pubblicata la notizia che Angelica Montini avrebbe lasciato l'Italia per stare un po' lontana dall'ondata di popolarità che, suo malgrado, l'ha investita. La Montini infatti, potrebbe essere sia a New York che a Miami, dove avrebbe una casa; un dettaglio questo, rivelato invece dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Ma torniamo a Dillinger News: il sito di Fabrizio Corona continua a "spillare" particolari sulla vita privata della donna, che prima avrebbe avuto una relazione con l'ex tronista Andrea Damante, a sua volta ex storico di Giulia De Lellis. La De Lellis fa ora coppia con Tony Effe, con cui Fedez fu protagonista di un acceso dissing qualche mese fa e contro cui, la prossima settimana, competerà all'Ariston.

Fedez si ritira da Sanremo?

Fedez a Belve

Intanto, gli occhi sono puntati su Sanremo 2025. Dopo le rivelazioni di Corona, le risposte di Chiara Ferragni e Fedez, i tapiri all'imprenditrice digitale, ecco le voci su un possibile ritiro del rapper dal Festival di Sanremo. Era stato proprio Gabriele Parpiglia a paventare questa ipotesi, spiegando potesse essere una possibilità: nel caso infatti in cui l'accoglienza del pubblico, e della stampa, si rivelasse fredda, o comunque concentrata su altro anziché sul pezzo, Fedez potrebbe valutare questa soluzione. Parpiglia ipotizza un ritiro in corsa dunque, ma al momento si tratta solo di una possibile mossa. Fedez del resto, starebbe provando il brano a Sanremo come tutti i suoi colleghi, e ieri, dal suo entourage, sono cominciate a circolare secche smentite.