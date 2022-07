Fedez contro Selvaggia Lucarelli “ti sei fatta pagare per fare un podcast sulla tua relazione tossica"

Fedez e Selvaggia Lucarelli si sono nuovamente scontrati sui social: il dissing è iniziato quando la giornalista ha criticato il rapper per essersi fatto una foto, pubblicata sulle sue storie di Instagram, con Ivano Monzani. L'addetto alla sicurezza di LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax, è diventato una star del web per le sue espressioni durante l'esibizione del rapper Paky.

Fedez e Ivano Montani si conoscono da anni, pochi giorni fa il marito di Chiara Ferragni, durante una diretta Instagram aveva detto "la guardia del concerto la conosco, è un mito. Fa parte delle persone che per un anno non hanno lavorato. L'ho voluto io nella squadra ma non sapevo fosse un meme vivente".

Oggi Fedez nelle sue storie ha pubblicato un piccolo video con Ivano, la cosa, non si è capito bene perchè, ha dato fastidio a Selvaggia Lucarelli che ha riposato la foto e nella didascalia ha scritto "Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto". Il rapper, è caduto nella trappola della provocazione ed ha risposto, prima con una semplice didascalia, e poi con una serie di video.

"Oggi cara Selvaggia Lucarelli voglio farti un regalo" ha scritto, e poi, "Finalmente hai ottenuto l'attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti".

La mancanza di Chiara Ferragni, che solitamente gli fa da freno, ha permesso a Fedez di sfogarsi e in una serie di video rivolti contro Selvaggia Lucarelli ha detto "Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente e ho fatto un video di dieci secondi. E quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio, fai di peggio" ha detto nel primo video accompagnato dalla didascalia "Tu sei meglio".

Il cantante di Mille ha continuato "Tu fai di peggio" e poi ha fatto vedere un video in cui la Lucarelli annuiva a Michele Santoro, la voce sembra la sua, che le diceva di essere stata la prima a diffondere il famoso video porno privato di Belen. Fedez ha poi ripreso a parlare "Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che non c'è mia moglie a placarmi, potrei andare avanti all'infinito. Io e te non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me. Forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto. O quando dici che io faccio schifo quando parlo del mio psicologo, per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica. Potrei andare avanti all'infinito. Io la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai, che ti riesce benissimo".

Poco dopo Fedez ha pubblicato un nuovo video, il rapper si è pentito di aver risposto alla provocazione "Sono terribilmente deluso da me stesso in questo momento. Dopo quello che mi è successo mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi ha dato a disposizione", ha detto riferendosi chiaramente al tumore che lo ha colpito e dal quale, fortunatamente, è guarito. "Questa è una terribile perdita di tempo. Un consiglio, non perdete tempo dietro a persone inutile. Non fatelo, non fate la stessa str...ta che ho fatto io. Perché io oggi sono un coglione", ha affermato chiudendo così il discorso.