Fedez e Chiara Ferragni spiegano i motivi della lite in barca: "Quello è stato il momento peggiore"

Chiara Ferragni e Fedez hanno parlato della genesi della loro lite che si è verificata quasi un mese fa su uno yacht sul lago di Como, alla vigilia del loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia ha deciso di rivelare qual è stato il vero motivo dell'alterco attraverso una lunga diretta Instagram.

"È vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c'è stata proprio mentre ci hanno fotografati." Ha spiegato il cantante. "Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate".

Sempre durante la diretta. Instagram Chiara ha dichiarato: "Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari". Fedez, pochi giorni dopo, in onore del loro l'anniversario di matrimonio, ha organizzato un concerto per Chiara su una piattaforma galleggiante, sempre sul lago di Como.

"Stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni." Ha concluso Fedez. "All'ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo."