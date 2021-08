Federico Zampaglione e Giglia Marra, le foto del matrimonio in Puglia, ma l'ex Claudia Gerini c'era?

Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno celebrato il loro matrimonio in Puglia, come testimoniano molte foto dell'evento che in questo momento stanno facendo il giro del web. Il leader dei Tiromancino, 53 anni, e l'attrice pugliese 39enne si sono sposati l'11 agosto nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, paese originario della sposa. Ma Claudia Gerini era presente?

Cannes 2007: Claudia Gerini e Federico Zampaglione

No, l'attrice non ha preso parte alla festa, secondo quanto dichiarato da varie testate giornalistiche. Federico indossava un classico smoking nero, mentre la moglie Giglia ha optato per un abito bianco a sirena, disegnato dallo stilista Alessandro Angelozzi, rifinito con dettagli in pizzo e piume, applicate sul velo.

Il matrimonio, secondo quanto dichiarato dai presenti, è stato molto romantico e in grande stile; Linda, la figlia 12enne di Federico e di Claudia, ha portato le fedi nunziali. Dopo la cerimonia religiosa il ricevimento si è tenuto nella favolosa Masseria Bonelli di Noci, immersa nel bosco delle Murge.

Dopodiché, i 170 invitati, hanno avuto il piacere di godersi una super festa, seguendo le regole anti Covid, in cui hanno regnato supremi musica e balli scatenati. Claudia Gerini, l'ex compagna di Federico, non era presente al matrimonio sebbene abbia recentemente dichiarato di avere uno splendido rapporto con Zampaglione e di trovare stupenda la sua nuova compagna. Il leader dei Tiromancino e Giglia, dopo quasi cinque anni di attesa, hanno finalmente potuto coronare il loro sogno d'amore.