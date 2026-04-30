Federico Alese: ecco che lavoro fa il "tecnico" che ha stregato il pubblico del GF Vip

Un'inquadratura sbagliata trasforma uno sconosciuto in fenomeno social. Ecco chi è Federico Alese e perché tutti ne parlano e lo paragonano a Gilles Rocca:

Martedì scorso sul web è diventato virale il video di un perfetto sconosciuto che si trovava negli studi del Grande Fratello. Tutto è nato da una gaffe della regia del programma, che ha inquadrato quello che inizialmente molti avevano scambiato per un semplice tecnico della produzione, ovvero Federico Alese.

Federico Alese: il volto misterioso del Grande Fratello diventa virale

Il giovane è diventato nel giro di poche ore il nuovo "idolo" dei social. Subito dopo il boom online, in tantissimi hanno cercato di scoprire chi fosse questo volto misterioso, capace di catturare soprattutto l'attenzione del pubblico femminile per la sua presenza scenica. Il Grande Fratello Vip ha deciso così di accontentare la curiosità dei fan, pubblicando un messaggio sui social in cui lo stesso Federico si presentava ai suoi nuovi fan.

"Eccomi qua, a grande richiesta sono qui", ha dichiarato Alese nel video. Poi, riferendosi all'inquadratura sbagliata, ha aggiunto con ironia: "Può succedere, chi fa questo lavoro lo sa". Infine, ha concluso lasciando un velo di mistero: "Ci tenevo a presentarmi davanti a voi. E comunque non sono un tecnico".

Federico Alese

Federico Alese lavoro e carriera: cosa fa davvero

Nel frattempo, molti utenti si sono messi a cercare informazioni su di lui. È emerso che Federico lavora dal 2017 per EndemolShine Italy, la casa di produzione dietro a numerosi format di successo sia per Mediaset, come Avanti un altro! e Grande Fratello Vip, sia per la Rai, tra cui Stasera tutto è possibile, Tale e Quale Show e Affari tuoi. Dal 2021 è stabilmente attivo nel settore della produzione televisiva all'interno di EndemolShine Italy.

Il precedente di Gilles Rocca: quando un'inquadratura cambia tutto

La sua improvvisa notorietà ricorda, anche se in modo diverso, il caso di Gilles Rocca. Nel febbraio 2020, durante il Festival di Sanremo, Morgan cambiò il testo della canzone Sincero, spingendo Bugo ad abbandonare il palco per protesta. Nel caos che seguì, la regia inquadrò per qualche istante alcuni addetti ai lavori dietro le quinte, tra cui proprio Rocca.

Anche in quel caso, il pubblico si scatenò sui social per scoprire l'identità dell'uomo misterioso. Qualche mese dopo, quella popolarità improvvisa portò Gilles Rocca fino a Ballando con le Stelle, chiamato direttamente da Milly Carlucci. Chissà se anche per Federico Alese questa inaspettata viralità si trasformerà in un trampolino di lancio verso nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.