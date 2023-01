Federica Pellegrini sulla presunta gravidanza: "Tutto falso, non è nelle nostre priorità"

Federica Pellegrini non è incinta: l'ex nuotatrice ha smentito le voci che la volevano in attesa di un figlio. La notizia, rilanciata anche da Di Più e Dagospia, si era diffusa nelle ultime ore sui social. La Pellegrini, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha affermato che per il momento lei e il marito Matteo Giunta, non ci stanno pensando.

Federca Pellegrini e il suo suo allenatore Matteo Giunta si sono sposati lo scorso 27 agosto 2022 a Venezia, i due sono tra i prossimi protagonisti di Pechino Express, il programma che li ha visti viaggiare tra l'India, il Borneo malese e la Cambogia. La coppia in queste ore è stata al centro di alcuni rumors smentiti in prima persona da Federica Pellegrini.

"Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità", ha detto a Repubblica a proposito della sua presunta maternità. "Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare. Mamma è lì che aspetta da un anno e mezzo, e aspetterà ancora", ha puntualizzato la nuotatrice, dando un brutto colpo alle aspettative di Cinzia Lionello, mamma della Pellegrini, desiderosa di diventare nonna.

La nuotatrice ha parlato anche del suo rapporto con Matteo Giunta dopo il matrimonio. "Ci fa strano chiamarci marito e moglie, ci sentiamo ancora 16enni. Il 2022, al livello personale, lo ricordo per le nostre nozze: un giorno che non dimenticherò per tutta la vita, bello, emozionante, divertente".

Sulla vita di coppia ha aggiunto: "Matteo è il solito pantofolaio, mi aveva già preparata a questo. La logistica è la stessa, impegni e lavoro, amici, ultimamente ci vediamo qualche volta a cena anche con Sofia Goggia a Verona. Non grandi stravolgimenti, ma c'è più magia".

Nell'intervista, Federica Pellegrini ha svelato anche alcuni particolari del Capodanno passato alle Maldive. "C'ero già stata sette anni fa, ma devo dire che stavolta mi è piaciuto molto più. Abbiamo fatto amicizia con Pecco Bagnaia e la sua compagna, non ci conoscevamo, si sono trasferiti a Pesaro più o meno quando Matteo la lasciava per Verona. Siamo stati tre ore in acqua ogni giorno, peccato che ci siamo dimenticati la telecamera".