Federica Pellegrini è diventata mamma: 'Finalmente è arrivata Matilde'

Oggi 3 gennaio alle 6:51 Federica Pellegrini è diventata mamma: l'ex campionessa di nuoto ha partorito la primogenita nata dalla sua relazione con Matteo Giunta, il suo ex allenatore. L'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso un post condiviso sui loro profili social.

Federica Pellegrini e l'annuncio del lieto evento

Il 3 gennaio 2024, alle 6:51, Federica Pellegrini ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Matilde. La caption che accompagna la foto dei neo genitori e della neonata esprime gratitudine agli angeli che li hanno accompagnati durante questo emozionante viaggio, ringraziando Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e tutto il team dell'ospedale Sacro Cuore.

"2 giorni complicati... Finalmente sei arrivata! 6:51 del 03/01/2024. Matilde. Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell'ospedale Sacro Cuore".

I giorni precedenti all'annuncio e la scelta del parto in acqua

Prima dell'annuncio ufficiale della gravidanza, Federica Pellegrini aveva tenuto in sospeso il pubblico, dando la lieta notizia attraverso un video con il marito Matteo Giunta.

I giorni precedenti erano stati segnati da voci e rumors, confermati anche dalle foto dell'ex nuotatrice in costume che lasciavano intravedere i primi segni della gravidanza.

Nell'intervista rilasciata a Repubblica, l'ex campionessa aveva espresso la sua frustrazione riguardo alle speculazioni sulla sua vita privata, dichiarando: "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero".

Federica Pellegrini sul triangolo con Marin e Magnini: "Scopo con chi voglio"

Durante un'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Federica Pellegrini aveva condiviso la sua considerazione di optare per il parto in acqua, dichiarando: "Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta".

Il percorso amoroso di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, dopo la relazione con il nuotatore Luca Marin tra il 2008 e il 2011, è stata fidanzata dal 2011 al 2017 con Filippo Magnini, anch'egli campione della squadra azzurra di nuoto. Il 27 agosto 2022 a Venezia ha sposato il suo allenatore Matteo Giunta, cugino di Magnini.