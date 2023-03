Pechino Express - La Via delle Indie: conduttori e concorrenti raccontano l’esperienza dello show Sky

Sta per ricominciare il reality più avventuroso della tv italiana: Pechino Express torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 marzo 2023. Abbiamo avuto modo di assistere alla conferenza di presentazione dove conduttori e partecipanti hanno raccontato la loro avventura.

Se avete sempre sognato di intraprendere un avventuroso viaggio zaino in spalla, Pechino Express - La Via delle Indie è il reality che fa per voi. Torna, infatti, con la sua decima edizione il famoso show dove una serie di coppie di volti noti si mettono in gioco in un avventura on the road estrema tra i luoghi più suggestivi del pianeta. In onda ogni giovedì dal 9 marzo 2023 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, le nuove puntate porteranno i nuovi concorrenti a misurasi in un lungo percorso che attraversa la Via delle Indie, tra India, Borneo malese e Cambogia dove il traguardo finale si troverà nel fantastico e suggestivo scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico.

Pechino Express - La via delle Indie: i concorrenti della decima edizione

A sfidarsi saranno Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de "Le Attiviste", quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi "Gli Avvocati", Joe Bastianich e Andrea Belfiore "Gli Italo Americani", Dario e Caterina Vergassola "Gli Ipocondriaci", Martina Colombari e Achille Costacurta "Mamma e Figlio", Federica Pellegrini e Matteo Giunta "I Novelli Sposi", Carolina Stramare e Barbara Prezia "Le Mediterranee", Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo "I Siculi", Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero "Gli Istruiti". Tutti loro dovranno affrontare questa sfida zaino in spalla e con un budget di solo 1 euro al giorno in valuta locale. A condurre Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, che avranno anche il compito di guidare le coppie durante le varie prove a tappe che dovranno superare. Abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla conferenza di presentazione del programma, dove concorrenti e conduttori hanno raccontato ai giornalisti l'incredibile sfida vissuta che li ha messi alla prova non solo nei rapporti umani, ma soprattutto fisicamente e psicologicamente.

I conduttori, un ruolo non semplice

Pechino Express - La via delle Indie: Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio

È Costantino della Gherardesca a raccontare per primo quanto la vita dei conduttori non sia propriamente come la si immagina: "C'è un grande pregiudizio verso i conduttori: tutti pensano che dormiamo in alberghi di lusso con il room service. Alloggiamo anche noi con il resto delle troupe in alberghi dove si mangia spesso in modo pessimo. Poi ogni tanto andiamo in posti migliori, Enzo in particolare mi ha portato nei tre ristoranti più buoni trovati in questa edizione." Anche per Enzo Miccio, ex concorrente di Pechino ed ora conduttore, è stata un'esperienza intensa e non semplice: "Questo viaggio ha avuto su di me un forte impatto: gli sguardi dei bambini, della gente, ci hanno rapito, è stata un'esperienza bellissima. Ho partecipato allo show nel 2019 ed è stata l'avventura più importante della mia vita, mi ha dato la possibilità di staccare da una realtà un po' falsata, quella della vita quotidiana, e farmi conoscere in un'altra veste. Ovviamente da concorrente a conduttore le cose cambiano, i disagi cambiano. Se dovessi scegliere vorrei rifare il concorrente, con zaino in spalla e l'adrenalina."

Mettersi alla prova

Pechino Express - La via delle Indie: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

E sono stati proprio i disagi del viaggio al centro di numerose domande. Se per quanto riguarda gli oggetti utili da portare quasi la maggioranza dei concorrenti ha detto di aver sentito il bisogno di avere con sé della carta igienica, questa unanimità non si riscontra per quanto riguarda i limiti fisici e di adattamento. Federica Pellegrini ha infatti sottolineato come non sia solo la fatica fisica l'elemento sfidante di questa esperienza: "Siamo abituati allo sforzo fisico, ma non immaginavamo questa esperienza si sarebbe rivelata così tosta. Ci siamo adattati fin da subito però. Pechino ti porta comunque a metterti in gioco sotto molti aspetti: a noi ha messo alla prova principalmente sull'adattamento e questo mi ha fatto bene e mi ha fatto piacere." L'atleta, da poco sposata con il suo compagno di avventura Matteo Giunta, ha poi continuato dicendo: "Io ero un po' restia a partire perché eravamo appena sposati, e invece siamo tornati che eravamo più forti di prima perché l'uno compensa l'altro. anche come coppia ora siamo più forti."

Pechino Express - La via delle Indie: Giorgia Soleri e Federippi

A parlare di difficoltà fisiche è stata anche Giorgia Soleri, attivista e influencer, che non ha mai fatto mistero delle sue patologie ma che ha scelto comunque di affrontare il viaggio, aiutata da Federippi, anche lei attivista e amica: "Quando è arrivata la proposta il mio pensiero è stato: come faccio con le malattie? Poi ho pensato che sarei stata peggio se avessi rifiutato questa opportunità. Ovviamente sono stata male in viaggio, perché le malattie croniche di cui soffro sono imprevedibili. Avevo accanto Federica ed è stato molto importante, un gioco di fiducia." Federippi ha rivelato anche quello che alla fine è stato il loro intento, la motivazione dietro la partecipazione: "Speriamo che le persone vedendoci siano incuriosite dalle tematiche che cerchiamo di portare avanti."