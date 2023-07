Federica Pellegrini è incinta: la conferma in un tenero video con il marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini è incinta, a confermarlo, dopo il gossip degli ultimi giorni, è stata la stessa ex nuotatrice in un tenero video insieme al marito Matteo Giunta. Un annuncio casalingo, lontano dalle copertine (anche se l'ultima del settimanale CHI era dedicata proprio a loro e alla lieta notizia), e soprattutto nel suo stile, sempre ironico.

Il messaggio scelto per annunciare al mondo la sua prima gravidanza infatti - "We'll Take It Back (ce lo riprenderemo)" - non ha direttamente a che fare con la notizia che tutti i suoi fan aspettavano da giorni. Pare invece più un avvertimento, scherzoso, a Mollie O'Callaghan (che infatti è taggata nel post), la nuotatrice che proprio oggi ha vinto i 200 stile libero ai mondiali di Fukuoka in Giappone e che ha battuto il primato che la Divina deteneva da ben 14 anni. Quelle parole però sono scritte su una pancia, sempre piatta, che ora è più arrotondata del solito perchè, in quel video, c'è anche un annuncio molto più personale.

La notizia di una possibile gravidanza di Federica Pellegrini era stata lanciata qualche giorno fa da Dagospia ed era stata alimentata dal servizio apparso sull'ultimo numero di CHI. Intervistata da La Repubblica a proposito dei mondiali di nuoto, l'ex campionessa aveva risposto piuttosto piccata alle voci su una possibile gravidanza: "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero". Il gossip era stato scatenato infatti, come spesso accade in questi casi, da alcune foto che mostravano la Pellegrini con forme sempre perfette ma più arrotondate.