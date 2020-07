Fear the Walking Dead 6: il teaser e la data di uscita della nuova stagione

Fear the Walking Dead 6 ha ora un teaser trailer e una data di uscita: 11 ottobre sugli schermi americani di AMC.

Il video mostra Morgan ferito e gli altri protagonisti alle prese con molti problemi e ostacoli in luoghi diversi, oltre a inseguimenti, esplosioni, zombie, decapitazioni e un potenziale indizio sulla sorte del personaggio affidato a Lennie James.

La quinta stagione di Fear the Walking Dead ha mostrato gli ostacoli incontrati dal gruppo guidato da Morgan Jones (Lennie James) nel cercare di individuare i superstiti e gettare le basi per un mondo migliore all'insegna della gentilezza, dell'unione della speranza. I protagonisti stanno cercando di rimediare agli errori compiuti in passato, ritrovandosi però in difficoltà a causa di una società ormai distrutta e in cui regna la violenza e la mancanza di fiducia nei confronti del prossimo.

Lo show sta continuando a legarsi sempre di più con The Walking Dead e negli episodi andati in onda sugli schermi americani di AMC è stato introdotto Dwight, alla ricerca della moglie dopo essere fuggito dai Salvatori e da quanto accaduto ad Alexandria, Hilltop e il Regno durante lo scontro con Negan.

Fear the Walking Dead vedere nel cast Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Ruben Blades, Jenna Elfman, Alexa Nisenson e Austin Amelio.