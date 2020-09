Fear the Walking Dead 5, su Prime Video in streaming da oggi

Fear the Walking Dead 5 arriva su Amazon Prime Video a partire da oggi 14 settembre 2020 nel catalogo del mese: lo spin-off dell'acclamata serie The Walking Dead racconta l'antefatto della serie madre, come il mondo è precipitato nel caos a causa di un virus che si è diffuso così rapidamente da cambiare la faccia del pianeta in pochissimo tempo.

Fear the Walking Dead 5 ha mostrato gli ostacoli incontrati dal gruppo guidato da Morgan Jones (Lennie James) nel cercare di individuare i superstiti e gettare le basi per un mondo migliore all'insegna della gentilezza, dell'unione della speranza. I protagonisti stanno cercando di rimediare agli errori compiuti in passato, ritrovandosi però in difficoltà a causa di una società ormai distrutta e in cui regna la violenza e la mancanza di fiducia nei confronti del prossimo.

Fear the Walking Dead: una scena del finale della stagione 5 episodio 16

Lo show sta continuando a legarsi sempre di più con The Walking Dead e negli episodi andati in onda sugli schermi americani di AMC è stato introdotto Dwight, alla ricerca della moglie dopo essere fuggito dai Salvatori e da quanto accaduto ad Alexandria, Hilltop e il Regno durante lo scontro con Negan. Fear the Walking Dead vedere nel cast Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Ruben Blades, Jenna Elfman, Alexa Nisenson e Austin Amelio.

