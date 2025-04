Fear Street: Prom Queen, il ballo scolastico prende una svolta mortale nel trailer

La saga horror di Fear Street tornerà sugli schermi di Netflix il 23 maggio con il film Prom Queen e il trailer condiviso online regala le prime anticipazioni sugli eventi al centro della trama.

Il progetto ispirato ai romanzi scritti da R.L. Stine riporterà infatti gli spettatori a Shadyside, Ohio, nel periodo dell'atteso ballo scolastico del liceo.

Cosa racconterà il film

In Fear Street: Prom Queen, diretto da Matt Palmer e scritto da Donald McLeary, si seguiranno infatti le studentesse che lottano per diventare la reginetta del liceo. Quando un'inaspettata outsider viene nominata e le altre concorrenti al titolo iniziano a sparire misteriosamente, tuttavia, la classe del 1988 si rende conto che la serata del ballo sarà realmente 'infernale'.

Ecco il trailer:

Gli interpreti del nuovo film di Fear Street

Nel cast di Prom Queen ci sono India Fowler (The Nevers), Suzanna Son (Red Rocket), Fina Strazza (Paper Girls), David Iacono (The Summer I Turned Pretty), Ella Rubin (The Idea of You), Chris Klein (Sweet Magnolias), Ariana Greenblatt (Barbie), Lili Taylor (Outer Range), e Katherine Waterston (The End We Start From).

Tra gli interpreti saranno inoltre presenti Darrin Baker, Rebecca Ablack, Ilan O'Driscoll, Damian Romeo, Dakota Taylor, Eden Summer Gilmore, Brennan Clost, Cecilia Lee, e Ryan Rosery.

La trilogia di Fear Street era stata distribuita in streaming su Netflix nel luglio 2021. I film - ambientati rispettivamente nel 1994, 1978 e 1666 - erano poi rimasti per ben 12 settimane consecutive nella classifica Top 10 di Netflix, rappresentando un successo internazionale e gettando le basi per un ritorno della saga horror dall'atmosfera 'vintage'.