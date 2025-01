Fear Street: Prom Queen, in quale timeline è ambientato il nuovo capitolo Netflix?

Netflix espanderà il suo franchise horror di successo con Fear Street: Prom Queen, che in qualche modo andrà a sovrapporsi alla linea temporale della trilogia cinematografica originale.

Netflix ha dato il via ai suoi adattamenti dei popolari romanzi horror di R.L. Stine nel 2021 con la trilogia di successo Fear Street, che ha visto il servizio di streaming adottare una nuova strategia di lancio con una nuova puntata rilasciata ogni venerdì.

Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 3: 1666 hanno esplorato vari massacri a Shadyside collegati alla "strega" Sarah Fier, ma lo spin-off in arrivo, Prom Queen, condurrà la serie in una nuova direzione. Annunciato ufficialmente nel 2024, Fear Street: Prom Queen è un adattamento del romanzo slasher di Stine pubblicato nel 1992, The Prom Queen, 15° libro della serie Fear Street.

Fear Street: Prom Queen, immagine di scena

Dove si colloca Prom Queen rispetto alla trilogia horror?

La storia generale segue gli studenti della Shadyside High mentre si svolge la gara per l'elezione della reginetta del ballo, che prende una piega oscura quando le candidate iniziano a essere misteriosamente uccise una ad una. I film del 2021 hanno stabilito che gli adolescenti di Shadyside non sono estranei agli assassini mascherati, con le tragedie di Prom Queen che colmeranno il vuoto tra due dei film della trilogia.

Fear Street: Prom Queen, primo sguardo al sequel horror targato Netflix

Fear Street: Prom Queen è ambientato nel 1988 e questo lo colloca proprio tra gli eventi di Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 1: 1994, avendo luogo dieci anni dopo gli omicidi di Camp Nightwing e sei anni prima del massacro del centro commerciale. Dal punto di vista della continuity, può sembrare strano che questi omicidi non siano stati menzionati nel film ambientato nel 1994, ma ha comunque senso visto che gli omicidi non erano associati a Sarah Fier o alla famiglia Goode.

Anche se finora non ci sono state conferme sul ritorno di personaggi della trilogia originale, ce ne sono alcuni che potrebbero ragionevolmente apparire nel prossimo film. Un personaggio che potrebbe fare il suo ingresso nel film ambientato nel 1988 è Ziggy Berman, che è sopravvissuto al massacro di Fear Street Parte 2: 1978 e ha continuato a vivere a Shadyside fino al film del 1994. In Prom Queen potrebbe comparire anche Nick Goode, discendente della famiglia Goode e sceriffo della trilogia originale, che si rivela responsabile delle stragi del 1978 e del 1994.