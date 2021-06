Fear Street: il nuovo trailer della trilogia horror in arrivo su Netflix

Fear Street è la trilogia di film horror in arrivo su Netflix tratta dai libri di R.L. Stine e il nuovo trailer mostra delle scene inedite.

Il filmato dà infatti spazio a i tre capitoli della storia introducendo gli elementi sovrannaturali delle storie e dando una piccola anticipazione dei personaggi coinvolti nei diversi capitoli, impegnati a sopravvivere.

Gli appuntamenti per il debutto dei lungometraggi che compongono la trilogia di Fear Street sono stati fissati al 2 luglio per Part 1: 1994, al 9 luglio per Part 2: 1978 e infine per al 16 luglio per Part 3: 1966.

La sinossi della trilogia di Fear Street anticipa: "Nel 1994 un gruppo di teenager scopre che gli eventi terrificanti che hanno tormentato la loro città per generazioni potrebbero essere tutti connessi e che loro potrebbero essere i prossimi obiettivi. Basata sulla serie di romanzi horror best seller scritta da R.L. Stine, la trilogia segue l'incubo attraverso l'oscura storia di Shadyside".

Leigh Janiak, regista dei film, ha dichiarato: "Abbiamo girato tutti i tre film di Fear Street nel corso di una folle, sanguinosa estate. Per noi è un sogno sapere che gli spettatori ora possono vivere la storia nello stesso modo in cui abbiamo realizzato i film, guardandoli uno dopo l'altro, con solo una settimana di attesa a separare i tre capitoli. Non vedo l'ora di accogliere tutti nel mondo di Fear Street nel 1994, 1987 e nel 1666!".

Stine ha aggiunto: "I lettori sanno che i romanzi sono adatti a tutte le età, ma i film saranno vietati ai minori. Questo vuol dire ancora più brividi e terrore! Ho visto che l'epica trilogia di Leigh Janiak verrà distribuita su Netflix a luglio e posso che fanno davvero paura, più di quanto mi aspettassi. Che divertimento vedere gli orrori di Shadyside prendere vita!".

Nel cast di Fear Street Part 1: 1994 ci sono Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro e Jordyn DiNatale.

Gli interpreti di Fear Street Part 2: 1978 sono invece Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Jordana Spiro, Gillian Jacobs, Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr, Ashley Zukerman, Olivia Scott Welch, Chiara Aurelia e Jordyn DiNatale.

Le star di Fear Street Part 3: 1666 sono infine Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr, Darrell Britt-Gibson, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Jordana Spiro, Elizabeth Scopel e Randy Havens.