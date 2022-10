Fear: in lavorazione l'adattamento televisivo per Peacock

E' in lavorazione l'adattamento del film thriller del 1996 'Fear' con Mark Wahlberg e Reese Witherspoon

Universal Television e Imagine Television stanno attualmente lavorando a un adattamento del film thriller del 1996 Fear per Peacock. Secondo quanto riportato da Variety, alla scrittura e produzione ci sarà Jessica Goldberg.

Il remake televisivo di Paura sarà prodotto da Brian Grazer, Ron Howard, Lilly Burns e Kristen Zolner della Imagine Television. Una produzione della Universal Television, con la quale Goldberg ha attualmente un accordo globale.

"Questa moderna reinvenzione della serie trova due giovani amanti in un gioco psicologico del gatto e del topo, ma chi è il gatto e chi è il topo?" riporta la sinossi. "Quando David e Nicole si incontrano per la prima volta a Seattle, sembra una storia d'amore epica, irripetibile, ma presto diventa chiaro che la coppia apparentemente perfetta è tutt'altro. Raccontata da punti di vista contrastanti, la serie lotta con demoni personali, programmi nascosti e riformula la convenzione "lui ha detto, lei ha detto" in una storia piena di suspense su relazioni tossiche".

Il film originale è stato diretto da James Foley con Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, Alyssa Milano e Brian Grazer. La storia ruota attorno a una ragazza di 16 anni di nome Nicole che si innamora del bello, dolce e affascinante David, che ha incontrato tramite la sua migliore amica, Margo. Tuttavia, con il progredire della loro relazione, Nicole scopre presto che David ha un lato oscuro di lui che è molto diverso dal ragazzo perfetto che pensava fosse.