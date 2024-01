FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 6 gennaio

Stasera 6 gennaio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovi episodi della quinta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

F.B.I. International

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma che viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 6 gennaio: Attacco Imminente - prima parte:

Questa settimana l'appuntamento si apre con il Fly Team. L'episodio è la prima parte di un crossover tra le serie del Franchise. L'episodio finale, legato alla serie FBI Most Wanted è andato in onda in Italia su Italia 1.

Le due squadre, l'International Fly Team dell'agenzia di Budapest e gli agenti dell'Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, si incontrano a Roma per indagare su uno stesso caso: il rapimento di un ingegnere americano. La scomparsa dell'uomo rivela una minaccia imminente per la sicurezza degli Stati Uniti.

Interpreti e personaggi

Luke Kleintank: Agente Scott Forrester

Heida Reed: Agente Jamie Kellett

Carter Redwood: Agente Andre Raines

Vinessa Vidotto: Agente Cameron Vo

Eva-Jane Willis: Agente Megan 'Smitty' Garretson

FBI sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 6 gennaio: Attacco Imminente

Gli agenti dei due team, seguendo la pista di una compravendita di esplosivo, arriveranno a scoprire un piano per un attentato terroristico di un gruppo di bielorussi che mira al cuore dell'America e al suo Presidente.

Interpreti e personaggi

Dove vedere le due serie

FBI: International e FBI andranno in onda stasera 6 gennaio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie FBI.