FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 4 maggio

Nuovo appuntamento con il franchise FBI: anche stasera andranno in onda due nuove puntate in prima visione TV

Tornano i team di FBI e FBI: International. Stasera 4 maggio su Rai 2, in prima serata alle 21:20, andranno in onda due nuovi episodi del franchise ideato da Dick Wolf. Entrambe le serie sono state recentemente rinnovate dalla CBS. Ecco le trame e il cast delle puntate di questa sera che si potranno segui re anche in live streaming su RaiPlay e recuperare nella sezione on demand.

FBI: Sinossi e cast dell'episodio 'Creare un mostro'

Nel quarto episodio della sesta stagione un caso scottante coinvolge l'omicidio di un giudice federale. Il giudice è stato assassinato da un giovane musulmano arrabbiato per la severa sentenza che aveva emesso nei confronti di un altro musulmano accusato di incitamento all'odio. Questo atto sconvolge la comunità e fa scattare le indagini dell'FBI, guidate dagli agenti Omar e Maggie.

Le indagini iniziano con un'analisi dettagliata della vita del giovane assassino. Gli agenti scoprono che il ragazzo frequentava un centro islamico locale. Omar e Maggie decidono di indagare ulteriormente sulla connessione tra il centro islamico e l'omicidio. Si recano sul posto per parlare con i membri e capire se qualcuno può fornire informazioni utili.

Durante la loro indagine, gli agenti scoprono che un altro agente dell'FBI, sotto copertura, sta lavorando al centro islamico per investigare su una potenziale cellula terroristica. La scoperta dell'agente sotto copertura sorprende Omar e Maggie, ma decidono di collaborare con lui per comprendere meglio la situazione.

Mentre Omar e Maggie lavorano insieme all'agente sotto copertura, scoprono indizi di un possibile secondo attacco terroristico pianificato dalla cellula. Gli agenti combinano le loro risorse e abilità e riescono a rintracciare i responsabili e fermare l'attacco terroristico, salvando innumerevoli vite.

Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. La stagione conta solo di tredici episodi essendo iniziata in ritardo per lo stop dovuto allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Omar e Maggie in azione

FBI: International, Trama e cast dell'episodio 'La casa dei giochi'

Nell'episodio numero quattro della terza stagione, Il Fly team intercetta un fuggitivo americano a Sofia, in Bulgaria. Il ricercato si nasconde dietro un lavoro di facciata come influencer, insegnando agli uomini come diventare dei playboy, ma in realtà è coinvolto in attività di sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani.

L'agente Damian Powell si ritrova emotivamente coinvolto nel caso poiché il fuggitivo riporta alla memoria un'ossessione del passato che lo tormenta. Anni prima, Powell aveva lavorato sotto copertura a un caso simile e aveva perso molte vite a causa di un criminale che sfruttava donne in modo brutale.

Scott e Damian in una scena dell'episodio di stasera

Tuttavia, la sua determinazione rischia di fargli superare i limiti delle procedure dell'FBI, scontrarsi con le autorità locali e mettere a rischio l'intera operazione.

Nel cast: Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Greg Hovanessian e Amanda Tate (Christina Wolfe).