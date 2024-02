FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 3 febbraio

Stasera 3 febbraio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Ecco le trame e i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI: Sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

Le puntate di stasera sabato 3 febbraio

Episodio 20 - Fiducia

Un dipendente del bar Emeralds durante la notte viene ucciso in un parco federale. Nel frattempo, la sorella di Maggie, Erin, torna a New York per essere aiutata a rintracciare il fidanzato scomparso della sua migliore amica Nikki che, dopo qualche ora, viene rapita.

Il bar Emeralds è il punto di collegamento tra i due casi ed Erin, per far tornare Nikki a casa sana e salva, si mette a disposizione della squadra.

Interpreti e personaggi

F.B.I. International: Sinossi della serie

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma che viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

Episodio 19 - La fratellanza

Un giovane americano in visita a Stoccolma con la fidanzata viene ucciso all'esterno di un pub da un gruppo di ultras

Interpreti e personaggi

Dove vedere le due serie

FBI: International e FBI andranno in onda stasera 3 febbraio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie FBI.