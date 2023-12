FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 23 dicembre

Stasera 23 dicembre, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovi episodi della qionta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 23 dicembre

Episodio 15 - Il peso delle bugie:

Un agente della sicurezza diplomatica è ucciso mentre passeggia per strada con sua moglie. Quando la donna collega l'omicidio a una recente missione diplomatica del marito in Croazia.

La squadra comincia a indagare su quell'ultimo viaggio che porterà sulle tracce di un gruppo religioso di ribelli e a un furto molto pericoloso di una variante mortale del virus Covid 19.

Interpreti e personaggi

F.B.I. International

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 23 dicembre

Episodio 14 - Chi parla muore

Un aereo, che da New York doveva andare ad Atene, per un allarme bomba è costretto ad un atterraggio di emergenza in Marocco. Il Fly Team, insieme alla polizia marocchina, scopre che un cittadino americano che era a bordo è scomparso. Ma non è un cittadino qualunque, bensì un agente della DEA.

Interpreti e personaggi