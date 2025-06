Father Mother Brother Sister di Jim Jarmusch confermato in programma a Venezia dopo il rifiuto di Cannes

Dopo essere stato rifiutato per il concorso dell'ultimo Festival di Cannes, il nuovo film del regista sarà invece presentato alla Mostra

Mancano ancora alcune settimane all'annuncio della line-up ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, ma almeno un film sembra sia destinato a essere incluso.

Stiamo parlando del prossimo film di Jim Jarmusch, intitolato Father Mother Sister Brother, che molto probabilmente verrà proiettato in concorso al Lido, secondo quanto riportato da Efe Cakarel, amministratore delegato di Mubi e co-produttore del film.

"È già confermato", ha rivelato alla folla del SXSW di Londra, dove venerdì ha tenuto un discorso programmatico. Father Mother Sister Brother - girato l'anno scorso - è interpretato da Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore e Luka Sabbat.

Genitori e figli nel nuovo film di Jim Jarmusch

I morti non muoiono, il regista Jim Jarmusch a Cannes 2019

Il film è un trittico, che segue tre storie distinte ambientate in Paesi diversi e che ruotano attorno ai rapporti tra i figli adulti, i loro genitori un po' distanti e tra loro. La prima parte, Father, è ambientata sulla costa orientale degli Stati Uniti, Mother a Dublino, in Irlanda, e Sister Brother a Parigi, in Francia.

Only Lovers Left Alive: Tilda Swinton e Tom Hiddleston in auto

Jarmusch ha già portato i suoi film alla Mostra di Venezia in passato: aveva presentato in anteprima Solo gli amanti sopravvivono nel 2013 e Coffee & Cigarettes nel 2003. L'ultimo film da lui diretto è stato I morti non muoiono, sempre con Adam Driver nel cast, che aveva ricevuto un accoglienza piuttosto tiepida al Festiva di Cannes.

I produttori di Father Mother Sister Brother sono Charles Gillibert ("Annette"), Joshua Astrachan, Carter Logan e Atilla Salih Yücer. Il film è prodotto e presentato dalla Saint Laurent Prods, guidata dal direttore creativo della casa di moda Anthony Vaccarello, dalla Mubi e dalla Apartment (una società Fremantle) insieme alla Badjetlag di Jarmusch e alla CG Cinema di Gillibert. Gli irlandesi Richard Bolger e Conor Barry di Hail Mary hanno co-prodotto. Il film è stato sostenuto anche da Fís Éireann / Screen Ireland e ha ricevuto finanziamenti da Cinema Inutile.