Jim Jarmusch torna a Venezia con un film silenzioso e corale: "È un anti-action”

Jim Jarmusch sarà una delle star principali della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il regista di Solo gli amanti sopravvivono ha lavorato come regista e autore del film i cui diritti sono già stati acquistati da Mubi.

Jarmusch è stato intervistato sul suo nuovo progetto che presenterà in Italia e ha cercato di definire meglio ciò che gli spettatori potranno aspettarsi davanti allo schermo.

L'anti-film d'azione di Jim Jarmusch ambientato in luoghi diversi

"Father Mother Sister Brother è una sorta di anti-film d'azione" ha dichiarato Jarmusch "il suo stile sottile e quieto è costruito con cura per permettere ai piccoli dettagli di accumularsi, quasi come fiori sistemati con attenzione in tre composizioni delicate".

Primo piano di Jim Jarmusch

Le ambientazioni del film sono frammentate: Father è ambientato nel nord-est degli Stati Uniti, Mother a Dublino, in Irlanda, e Sister Brother si svolge a Parigi, in Francia, e ogni capitolo è collocato nel presente.

La storia del film di Jim Jarmusch e un cast ricco di star

Tre storie ambientate in tre Paesi completamente diversi. Il film si concentra sulle relazioni tra figli adulti e genitori o fratelli emotivamente distanti.

Il cast di Father Mother Sister Brother è composto da star del calibro di Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun.

Jim Jarmusch mancava da sei anni dal grande schermo, dal film I morti non muoiono, accolto in maniera piuttosto tiepida sia dal pubblico che dalla critica. In questo suo nuovo film ritrova alcuni dei suoi collaboratori più stretti come Adam Driver, che recitò nel precedente I morti non muoiono e soprattutto Tom Waits, con il quale è legato da una grande amicizia e che diresse già in Daunbailò, Coffee and Cigarettes, e I morti non muoiono.