Adam Driver e Cate Blanchett alle prese con genitori difficili nel trailer di Father Mother Sister Brother

Jim Jarmusch è tornato alla regia in occasione di un film che propone tre diverse storie, con personaggi e ambientazioni differenti.

A Venezia 2025 verrà presentato in anteprima mondiale il film Father Mother Sister Brother diretto da Jim Jarmusch e online il trailer regala le prime anticipazioni dell'atteso progetto.

Il debutto nelle sale americane è previsto per il 24 dicembre e tra le star coinvolte ci sono anche Adam Driver e Cate Blanchett.

Cosa racconterà Father Mother Brother Sister

Il video mostra dei passaggi delle storie che saranno proposte sul grande schermo, seguendo alcuni personaggi e svelandone il rapporto con la famiglia.

Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, Father Mother Sister Brother sarà proposto in anteprima anche durante altri eventi cinematografici internazionali prima della distribuzione nei cinema.

Il trailer anticipa tre storie diverse. La prima vede Adam Driver nel ruolo di un giovane che, insieme alla sorella (interpretata da Mayim Bialik), va a trovare il padre. Cate Blanchett e Vicky Krieps hanno invece la parte di due sorelle alle prese con una madre distante. Indya Moore e Luka Sabbat, infine, saranno due gemelli che devono affrontare una tragedia in famiglia.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film

Jim Jarmusch ha scritto e diretto Father Mother Sister Brother, occupandosi inoltre della composizione delle musiche originali insieme ad Anika.

Il film, tra i più attesi a Venezia 2025) è prodotto da Charles Gillibert, Joshua Astrachan, Carter Logan, e Atilla Salih Yucher. Frederick Elmes e Yorick Le Saux sono stati impegnati con l'incarico di direttore della fotografia, Alfonso Goncalves ha firmato il montaggio, mentre Catherine George è stata la costumista. Gli scenografi sono invece Mark Friedberg e Marco Bittner-Rosser.

La sinossi ufficiale anticipa che il film proporrà tre storie, tutte basate sui rapporti tra figli ormai adulti, un genitore (o entrambi i genitori) assenti, e tra di loro. Ognuno dei tre capitoli si svolge nel presente e in tre nazioni diverse. Gli eventi di Father si svolgono negli Stati Uniti, quelli di Mother in Irlanda a Dublino, e Sister Brother a Parigi, in Francia.