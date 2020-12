Fatale: Hilary Swank e Michael Ealy nel trailer del thriller

Fatale è il thriller psicologico con star Hilary Swank e Michael Ealy di cui online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto per venerdì 18 dicembre.

Nel video si assiste a un'aggressione in casa che obbliga il protagonista ad affrontare le conseguenze di una relazione extraconiugale tra interrogatori, omicidi e passione.

Il film Fatale è stato diretto da Deon Taylor (Black and Blue) e scritto da David Loughery.

Al centro della trama c'è Derrick (Michael Ealy), un agente in campo sportivo, che dopo un'avventura di una notte, vede sparire la sua vita perfetta. L'uomo scopre infatti che la donna sexy e misteriosa per cui ha rischiato tutto è una determinata agente di polizia (Hilary Swank) che lo coinvolge nella sua indagine. Mentre cerca di risolvere il caso, Derrick cade sempre più a fondo nella sua trappola, mettendo a rischio la sua famiglia, la sua carriera e persino la sua vita.

Nel cast anche Mike Colter, Tyrin Turner, Sam Daly, Kali Hawk, David Hoflin, Damaris Lewis e Geoffrey Owens.