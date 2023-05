Fast & Furious: la saga action supera quota 7 miliardi di dollari

La saga di Fast & Furious ha superato quota 7 miliardi di dollari ai box office, diventando il quinto franchise di sempre a superare il traguardo.

Universal, inoltre, ha raggiunto quota 1 miliardo di dollari nella giornata di giovedì, battendo il proprio record per quanto riguarda il tempo necessario a mettere nelle proprie casse l'ambita cifra.

Un traguardo prestigioso

Fast X: Vin Diesel in una scena del film

Grazie agli incassi ottenuti da Fast X, la storia della famiglia Toretto ha raggiunto un totale di 7,03 miliardi di dollari, suddivisi in 1,946 miliardi nel territorio americano e 5,083 miliardi a livello internazionale. La cifra è stata raggiunta grazie ai 10 film della saga e allo spinoff Hobbs & Shaw.

I guadagni sono suddivisi nel seguente modo: The Fast and the Furious (208,1 milioni), 2 Fast 2 Furious (236,3), Fast and the Furious: Tokyo Drift (158,5), Fast & Furious (363,3), Fast Five (629,9), Furious 7 (1.520,7), The Fate of the Furious (1.241,5), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (766,1), F9 (728,1), Fast X (388,3 fino a questo momento).

Il decimo capitolo della saga ha attualmente incassato ben 88,5 milioni di dollari in Cina, 22,1 milioni in Messico, 13,1 milioni in Brasile, 11,1 milioni in India, e 10,5 in Francia.