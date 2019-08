Fast & Furious 9: Vin Diesel promette una "scena intensa" con John Cena

Vin Diesel ha parlato di un momento molto importante fra lui e John Cena in Fast & Furious 9.

L'attore ha comunicato la notizia tramite Instagram, pubblicando un video dove parla della presenza di una scena definita intensa con il co-protagonista John Cena, il cui ruolo non è stato ancora ben definito: "Siamo nella decima settimana di riprese (...) stiamo girando una scena molto intensa con John Cena che vi stupirà"

Vin Diesel ha poi continuato nominando anche Charlize Theron, che tornerà in Fast & Furious 9 nei panni della malvagia Cipher, che in questi giorni è attesa sul set. Insieme a loro, ci sarà anche Helen Mirren che interpreterà nuovamente Magdalene Shaw, Michael Rooker interpreta Buddy, e Finn Cole, Sam Lerner e Anna Sawai sono stati scelti per ruoli ancora anonimi.

Fast & Furious 9 si prospetta sempre più entusiasmante dei precedenti, com'è da tradizione del franchising, per continuare a stupire il pubblico che si aspetta sempre di più.

Fast and Furious 9 arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile 2020.